Як захистити персональні дані: Мінцифри презентувало освітній серіал

Міністерство цифрової трансформації України за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та ГО PrivacyHub презентували новий освітній серіал для захисту персональних даних.

Про це поінформувала заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Персональні дані - це усі дані про вас, наприклад, прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані, електронна пошта, дата народження та інше. Освітній серіал про персональні дані пояснює цю складну та серйозну тему у доступній формі", - сказала Іонан.

За її словами, у серіалі 7 серій тривалістю до 8 хвилин.

"Завдяки цьому серіалу ви дізнаєтесь багато нового. Зокрема, як захистити ваші дані в соціальних мережах, які дані можна завантажувати онлайн, а які краще зберегти від сторонніх очей, що таке згоди про повідомлення, про обробку персональних даних, політика приватності, чи потрібно перечитувати довгі тексти згод, куди подавати скаргу в разі порушення вашого права", - зазначила Іонан.

Під час презентації освітнього серіалу відбулося підписання меморандуму про співпрацю з ПР ООН в Україні та Мінцифри.