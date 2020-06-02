У Китаї представили футуристичний електросамокат

Китайська компанія Ninebot представила електричний самокат Air T15.

Про це повідомляє портал Electrek.

«Китайська компанія Ninebot, яка придбала Segway, представила Air T15», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, електричний самокат важить 10,5 кілограма, що менше за вагу більшості конкурентів на ринку. Сам транспортний засіб збудований на 90% з магнієвого сплаву.

Також на кермі самокату встановлений мінідисплей.

Зазначається, що максимальна швидкість Air T15 становить «лише» 20 кілометрів за годину. Завдяки батареї з потужністю в 144 ват він проїде до 12 кілометрів.

Вартість електричного самоката сягає 569 доларів США

Як повідомлялося, стартап із Тайваню Gogoro представив два електричні велосипеди Eeyo 1 та Eeyo 1s.