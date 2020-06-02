Huawei представила новий 5G-планшет

Китайська компанія Huawei представила планшет Huawei MatePad Pro 5G.

Про це повідомляє портал GizChina.

«Huawei офіційно представила новий Huawei MatePad Pro 5G», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, планшет має екран у 27,4 сантиметрів, а роздільність дисплея становить дві тисячі пікселів.

Сам Huawei MatePad Pro 5G важить всього 492 грама.

Зазначається, що планшет має також найбільш потужний процесор Kirin 990 5G та батарею з потужністю в 7250 ампер за годину.

У пристрої встановлені дві камери: фронтова (8Мп) та задня (13Мп).

MatePad Pro 5G доступний у двох кольорах – зеленому й оранжевому.

Вартість моделі з 8Гб оперативної та 256 внутрішньої пам’яті сягає 740 доларів США, а модель з 8Гб оперативної та 512 внутрішньої пам’яті коштує 950 доларів США.