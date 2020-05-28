На Житомирщині відкрили сонячну електростанцію
Про це сьогодні інформує пресслужба Житомирської обласної ради.
«У селі Ігнатпіль Овруцького району 27 травня відкрито сонячну електростанцію потужністю 16 МВт», - йдеться у повідомленні.
Сонячна електростанція на Житомирщині / Фото: Пресслужба Житомирської обласної ради
Сонячна електростанція розташована на ділянці площею 26,5 га, а її відкриття стало можливим завдяки підтримці турецьких інвесторів. Обсяг інвестицій у проєкт становить майже 13 мільйонів євро.
Будівництво СЕС розпочалося 1 квітня, а закінчилося вже 25 травня.
Як повідомили у сільській раді, введення в дію нового підприємства дало змогу створити понад 20 нових постійних робочих місць.