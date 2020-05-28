На Житомирщині відкрили сонячну електростанцію потужністю 16 МВт, у будівництво якої турецькі інвестори вклали майже 13 млн євро.

Про це сьогодні інформує пресслужба Житомирської обласної ради.

«У селі Ігнатпіль Овруцького району 27 травня відкрито сонячну електростанцію потужністю 16 МВт», - йдеться у повідомленні.

Сонячна електростанція на Житомирщині / Фото: Пресслужба Житомирської обласної ради

Сонячна електростанція розташована на ділянці площею 26,5 га, а її відкриття стало можливим завдяки підтримці турецьких інвесторів. Обсяг інвестицій у проєкт становить майже 13 мільйонів євро.

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Будівництво СЕС розпочалося 1 квітня, а закінчилося вже 25 травня.

Як повідомили у сільській раді, введення в дію нового підприємства дало змогу створити понад 20 нових постійних робочих місць.