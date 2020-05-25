На Рівненщині будують потужну сонячну електростанцію

Найбільшу в області сонячну електростанцію будують на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Нова сонячна електростанція запрацює у Костопільському районі. Її будує ТОВ «Теплоенерго Сервіс» на території Малолюбашанської громади. Електростанцію зводять на 20 га індустріального парку, вона міститиме 5200 сонячних панелей та потужність 1,8 мВт. У споруду інвестовано 1,8 млн євро», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що голова облдержадміністрації уже підписав розпорядження про зменшення вартості оренди землі для інвестора.

Відтепер і до моменту введення СЕС в експлуатацію забудовник платитиме за користування ділянкою удвічі менше - 1,5% від її нормативної грошової оцінки. Зекономлені на оренді понад 400 тис. грн на рік інвестор зможе направити у розвиток сонячної електростанції чи прискорення будівництва.

Наразі «Теплоенерго Сервіс» завершує прокладання підземного кабелю до точки підключення до Єдиної енергетичної системи, проходить сертифікація обладнання в НКРЕКП для заключення договору; заплановано продовження будівництва сонячної електростанції зі збільшенням потужностей до 6 мВт.

Як повідомлялося, в Україні за минулий рік потужність вітрових та сонячних електростанцій збільшилася у 2,7 раза та досягла показника 4,7 ГВт.

Нині в Україні працює 15 665 (875 промислові та 14 790 СЕС домогосподарств) об’єктів відновлюваної електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф.

Україна входить в десятку країн Європи за темпами розвитку сонячної енергетики.

Фото: пресслужба облдержадміністрації