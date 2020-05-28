Samsung випустить власну дебетову картку

Компанія Samsung у співпраці з партнером SoFi, що займається програмами для обліку фінансів, представить влітку власну дебетову карту Samsung Money.

Про це повідомляє The Verge.

"Samsung оголосила додаткові деталі своєї майбутньої програми дебетових карток: вона називається Samsung Money від SoFi (яка, як раніше було оголошено, є партнером Samsung у цій програмі), і вона буде безпосередньо пов'язана з додатком Samsung Pay", - йдеться у повідомленні.

Карта матиме функцію кешбеку та можливість безконтактної оплати. Керувати нею можна через додаток Samsung Pay. У ньому клієнти зможуть замовити картку, перевірити баланс, історію покупок або ж заблокувати її.

Компанія обіцяє, що в Samsung Money не буде жодних комісій за обслуговування.

За покупки, здійснені за допомогою картки Samsung Money, нараховуватимуть бали програми Samsung Rewards, які можна використати при майбутніх покупках продукції Samsung.

Завдяки партнерству з SoFi, клієнти Samsung Money зможуть використовувати будь-який із 55 тис. банкоматів у мережі Allpoint також без комісії.

Картка Samsung Money буде доступна пізніше цього літа, але клієнти можуть зареєструватися у списку очікування, починаючи відсьогодні на сайті Samsung.

Як зазначається, фізичну картку випускатиме The Bancorp Bank. На карті не буде номеру, дати випуску, CVV-коду та підпису власника. Однак користувачі можуть знайти ці дані на вкладці "Money" ("Гроші") у Samsung Pay.