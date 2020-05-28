Virgin Orbit показала невдалий запуск своєї ракети

Компанія британського підприємця Річарда Бренсона Virgin Orbit оприлюднила відео невдалої першої спроби виведення власної ракети-носія LauncherOne на орбіту.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Впродовж перших 9 секунд після запуску (LauncherOne – ред.), політ був ідеальним. Проте вже після дев’ятої секунди, щось не спрацювало, і двигун вимкнувся. Таким чином місія була завершена», - заявили у Virgin Orbit.

В компанії додали, що нині ще не встановили, в чому саме полягала проблема, однак, впевнені, що мають достатньо даних для того, аби знайти причину неполадки.



Зазначається, що після того як вимкнувся двигун, сама ракета не вибухнула, а тихо впала в океан.

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Раніше компанія Virgin Orbit здійснила невдалу першу спробу виведення власної ракети-носія LauncherOne на орбіту.

Як відомо, Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.

Компанія була створена в 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з літака-носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.