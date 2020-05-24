У Швеції запустили першу мережу 5G

У Швеції активували першу в країні загальнодоступну мережу мобільного зв'язку 5G.

Про це повідомляє dpa.

«У неділю телекомунікаційна група Tele2 активувала першу у Швеції загальнодоступну мережу мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G)», - йдеться в повідомленні.

Наразі користувачі в Стокгольмі матимуть можливість скористатися 5G-зв'язком, у той час як в Гетеборзі і Мальме активують 5G-вишки до 24 червня.

Потім мережа поступово розповсюджуватиметься по всій країні.

Як зазначається, компанія Tele2 випередила своїх конкурентів Telia і Ericsson, які планують представити свої перші вежі 5G в понеділок, 25 травня.