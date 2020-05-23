В Австралії зафіксували найбільшу в історії швидкість Інтернету
Про це інформує BBC.
"Дослідники з Австралії стверджують, що вони зафіксували найбільшу в історії швидкість передачі даних в мережі Інтернет", - йдеться у повідомленні.
Команда науковців з університетів Монаша, Свінберн та Мельбурнського королівського технологічного інституту зафіксувала швидкість передачі даних у 44,2 терабіта на секунду.
З такою швидкістю користувачі можуть завантажувати понад 1 000 фільмів з високою чіткістю зображення за менш ніж секунду.
Дослідники заявили, що вони досягли такої швидкості передачі даних за допомогою пристрою, відомого як "'micro-comb".
Професор Девід Мосс з університету Свінберна описав результати дослідження як "величезний прорив"."Пристрої micro-comb надають нам велику можливість задовольнити значний попит на передачу даних у світі", - зазначив науковець.
Нині Австралія перебуває в середині глобального рейтингу швидкості Інтернету, а повільний трафік - це регулярний привід для скарг користувачів.