YouTube назвав перелік заборонених тем про COVID-19

Компанія Google, підрозділом якої є YouTube, опублікувала низку правил щодо поширення неправдивої медичної інформації про COVID-19 на відеохостингу.

Про це повідомляється на сторінці правил спільноти.

«На YouTube забороняється розміщувати контент про COVID-19, який може завдати значної шкоди. Контент із неправдивою медичною інформацією, що суперечить офіційним відомостям про COVID-19, які поширює Всесвітня організація охорони здоров'я та місцеві органи охорони здоров'я, заборонено на YouTube. Ці правила стосуються лише контенту, що суперечить вказівкам ВООЗ або місцевих органів охорони здоров'я про лікування, профілактику, діагностику та спосіб передавання цієї інфекції», - йдеться у повідомленні.

В YouTube попереджають, що не можна публікувати контент, якщо він містить: твердження, що COVID-19 не існує або що люди не помирають від цієї хвороби; контент, який заохочує використовувати саморобні ліки замість офіційних методів лікування, як-от звернення до лікаря; контент, який заохочує до молитов або ритуальних обрядів замість офіційних методів лікування; контент, у якому стверджується про наявність вакцини проти коронавірусу або гарантії одужання; контент, у якому стверджується, що наявні зараз ліки запобігають інфікуванню коронавірусом. Також забороняється інший контент, у якому людей відмовляють звертатися до медичних фахівців або по рекомендації з лікування.

«У таких випадках (якщо контент порушує правила – ред.) ми вилучаємо контент і надсилаємо відповідний електронний лист. Якщо ви вперше порушили наші правила спільноти, то отримаєте застереження, а до вашого облікового запису не буде застосовано штрафних санкцій. В іншому разі ваш канал отримає попередження. Якщо ви отримаєте три попередження, ваш канал буде закрито», - наголошується у правилах спільноти.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 особи. При цьому 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли.