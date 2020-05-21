Apple і Google запускають технологію для відстеження хворих на COVID-19

Компанії Apple і Google запускають технологію, що допоможе відстежити заражених коронавірусом людей.

Про це повідомляє CNET.

«Apple і Google оголосили в середу, що їхні інструменти для відстеження коронавірусу запущено…», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на основі цього інструменту, який працює за допомогою бездротового зв'язку Bluetooth, розробники зможуть створювати додатки, які будуть повідомляти представникам охорони здоров'я про контакти власників додатків з людьми, у яких було підтверджено зараження коронавірусом.

Компанії заявили, що 22 країни, а також кілька штатів США отримали доступ до інструментів Apple і Google, про які вони вперше оголосили 13 квітня.

У компаніях наголосили, що програмне забезпечення включає суворі стандарти шифрування для захисту конфіденційності, тому про особисті дані користувачів ніхто не дізнається.

У світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 осіб. При цьому 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли.