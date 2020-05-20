Інтертелеком звільнить частоти для широкосмугового інтернету Київстар

Мобільний оператор "Інтертелеком" виконав рекомендації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо необхідності звільнити частоти 9,10,11,14,15 CDMA каналів. Після звільнення частот на них розпочне роботу Київстар, який отримав та оплатив ліцензію для реалізації проєкту широкосмугового інтернету.

Це випливає з рішення НКРЗІ від 19 травня 2020 року "Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України", оприлюдненого на сайті регулятора.

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації вирішила переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються", - зазначається в рішенні.

Зокрема, як випливає з рішення від 19 травня, ТОВ "Інтертелеком" врахувало рекомендаційне рішення НКРЗІ від 28 квітня та подало заявки на переоформлення діючих CDMA ліцензій у зв’язку зі зменшенням смуги радіочастот (внаслідок відмови від частот 9,10,11,14,15 CDMA каналів). Внаслідок цього НКРЗІ анулювало ліцензії Інтертелекому на користування радіочастотним ресурсом України в діапазоні 9-11 та 14-15 CDMA каналів.

Також, на засіданні 19 травня НКРЗІ ухвалило позитивне рішення про переоформлення та анулювання ліцензій. Після звільнення частот відповідних каналів на них розпочне роботу Kyivstar відповідно до отриманої та оплаченої до ліцензії.

Таким чином, усунуто останню перешкоду для реалізації великою трійкою мобільних операторів - Kyivstar, Vodafone Ukraine та lifecell - проєкту запуску LTE900 (широкосмугового інтернету 4G).

Як повідомлялось, оператор мобільного зв'язку "Інтертелеком" планує до червня внести оплату за ліцензію 4G. Це дозволить ТОВ "Інтертелеком" почати перехід із застарілої і вже неперспективної технології CDMA на сучасну радіотехнологію LTE одночасно з розгортанням мереж LTE-900 трьома великими операторами, дія ліцензій яких починається з 1 липня.

Раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, позбавила оператора телекомунікацій компанію "Інтернаціональні телекомунікації" ("Інтертелеком") ліцензії на впровадлження 4G у діапазонах низьких частот 800 - 900 МГц. Компанія не сплатила до 1 квітня в повному обсязі вартість ліцензії.

Інтертелеком звернувся до суду щодо рішення НКРЗІ про позбавлення оператора ліцензії на 4G.

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За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, Інтертелеком просив Окружний адміністративний суд міста Києва до завершення судового розгляду справи призупинити дію п. 3 рішення НКРЗІ № 49 від 7 лютого 2020 року «Про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональні телекомунікації", яким компанії було надано термін до 1 квітня для того, щоб внести плату за ліціензію.

У результаті, суд своєю ухвалою від 6 квітня 2020 року зупинив дію рішення НКРЗІ, таким чином фактично відновивши дію ліцензій Інтертелекому.

Згодом в НКРЗІ та Інтертелекомі повідомили, що досягли згоди у питанні переоформлення ліцензії.

Водночас, НКРЗІ надало Інтертелекому рекомендацію звільнити низку частот, ліцензію на які було видано Київстар.