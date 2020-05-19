Майже пів доби без підзарядки: Huawei представила новий ноутбук

Суббренд Huawei компанія Honor представила новий ноутбук Honor MagicBook Pro 2020.

Про це повідомляє портал NDTV Gadgets 360.

«Honor MagicBook Pro 2020 представлений у Китаї як новий ноутбук суббренду Huawei», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, ноутбук має центральний процесор 10-го покоління Intel Core i5-10210U та графічний процесор Nvidia GeForce MX350. Також у пристрої вже завантажена операційна система Windows 10.

У Honor MagicBook Pro 2020 вбудована 16Гб операційної - та 512 внутрішньої пам’яті. Екран ноутбука сягає 40,9 сантиметра.

Завдяки батареї у 56 кВт Honor MagicBook Pro 2020 може зарядитися на 80% за годину. При повній зарядці 1,7-кілограмовий ноутбук може працювати впродовж 11,5 годин.

Зазначається, що вартість базової моделі ноутбука, що доступний тільки сірого кольору, становить близько 840 доларів США.

Наразі пристрій доступний тільки у Китаї.

Фото: huaweiupdate.com