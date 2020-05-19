Генпрокурор США звинуватив Apple у відмові боротися з тероризмом

Генпрокурор США Вільям Барр звинуватив компанію Apple у застосуванні подвійних стандартів та заявив що вона має співпрацювати з правоохоронними органами США й розкривати особисті дані користувачів для розслідування злочинів і терактів.

З такою заявою чиновник виступив під час онлайн-конференції в понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Якщо технологічні компанії, такі як Apple, готові виконувати вимоги авторитарних режимів, вони, безумовно, не мають підстав не співпрацювати з державами, де діє верховенство права, які поважають громадянські свободи та права на приватне життя, і мають судові бар'єри", - заявив Барр.

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Водночас, підкреслив він, Apple готова йти назустріч вимогам Китаю й Росії, які вимагають розміщення центрів обробки даних на своїй території, щоби отримати масовий контроль з боку урядів і спецслужб.

Барр також заявив, що "яблучна компанія" сприяє цензурі та обмеженням, які діють в авторитарних країнах. Він навів приклад, що компанія на вимогу режимів відключає певні функції та унеможливлює доступ до програм, що використовують прихильники демократії, як це було, зокрема, в Гонконзі.

Генпрокурор обґрунтував свої звинувачення тим, що Apple відмовила уряду США розкрити інформацію з двох iPhone офіцера ВПС Саудівської Аравії, який минулого грудня вбив кількох американських військових на базі ВМС у Флориді. Лише зараз технічні фахівці у США без допомоги Apple змогли зламати доступ до цих телефонів, що виявило зв'язок саудівця з аль-Каїдою.

У цьому зв'язку Барр заявив про необхідність запровадження закону, який зобов'язував би технологічних компаній з правоохоронцями в США.