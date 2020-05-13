Масштабний збій у роботі YouTube "зачепив" Україну

У роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій, який також був відчутний в українському місті Дніпро.

Про це повідомляє портал Downdetector. Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 3:00 до 4:00 години за київським часом. Більшість користувачів (73%) поскаржилися на роботу переглядів відео, 22% відзначили проблеми з вебсайтом, а 3% - завантаженням відео. Читайте також: Google почав переносити музичну бібліотеку до YouTube Music Скарги надходили і з США, Великої Британії, Німеччини, Японії та інших країн. В Україні найбільше проблем спостерігалося у Дніпрі. Як повідомлялося, вчора в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.