Масштабний збій у роботі YouTube

Масштабний збій у роботі YouTube "зачепив" Україну

Укрінформ
У роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій, який також був відчутний в українському місті Дніпро.

Про це повідомляє портал Downdetector.

Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 3:00 до 4:00 години за київським часом.

Більшість користувачів (73%) поскаржилися на роботу переглядів відео, 22% відзначили проблеми з вебсайтом, а 3% - завантаженням відео.

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Скарги надходили і з США, Великої Британії, Німеччини, Японії та інших країн.

В Україні найбільше проблем спостерігалося у Дніпрі.

Як повідомлялося, вчора в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.

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