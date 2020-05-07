На Кіровоградщині відкрили сонячну електростанцію потужністю 4,7 Мвт

У Новомиргороді на Кіровоградщині відкрили сонячну електростанцію "Златопільська" потужністю 4,7 Мвт.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Новомиргорода.

"У м.Новомиргороді відкрито нове підприємство - СЕС "Златопільська", яке займається виробництвом енергії із сонця. Сонячну електростанцію розміщено у північній частині міста, на ділянці площею 7.4109 га. Потужність станції - 4.718 МВт. Прогнозована річна генерація електроенергії - 5744 МВт/год.", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міськраді, введення в дію нового підприємства дало змогу створити 10 нових робочих місць. Планується, що до кінця року ця кількість збільшиться. Крім нових робочих місць місто додатково отримає близько 300 тис.грн на рік плати за оренду земельної ділянки.

"Пошук інвестора для здійснення проєкту тривав майже рік. Зупинилися на підприємстві, яке вже побудувало дві електростанції на території Новоукраїнської ОТГ (в селі Іванівка)", - зазначили у міськраді.

На початку будівництва між міської радою та інвестором був підписаний меморандум про соціально-економічне партнерство, завдяки якому минулоріч Новомиргород отримав 250 тис.грн. спонсорської допомоги.

У Новомиргороді вважають, що в найближчій перспективі у місті може з'явитись ще два нових подібних підприємства.