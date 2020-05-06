“Окуляри-термометр” – у Китаї створили новий пристрій для скринінгу

Китайський стартап Rokid розробив «розумні» окуляри T1, що можуть на ходу вимірювати температуру тіла іншої людини і повідомляти її користувачу.

Про це повідомляє The Straits Times.

«Китайський стартап, що виготовляє товари з доповненою реальністю для масового виробництва та ігор, знайшов перспективну галузь під час пандемії (коронавірусу – ред.) – окуляри, що можуть на ходу вимірювати температуру», - йдеться у повідомленні.

За словами віцепрезидента Rokid Ксіанга Вендже, стартап вже продав близько 1000 пар T1 урядам, індустрійним паркам і школам.

Зазначається, що у "розумних" окулярах встановлені інфрачервоний сенсор й камера, які дозволяють користувачам «бачити» температуру тіла інших людей.

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У стартапі також заявили, що нині працюють над оновленням окулярів T1, аби можна було сканувати температуру тіла декількох людей одночасно в аеропортах або супермаркетах.

Фото: Rokid