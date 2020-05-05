У Білорусі випустили електробус, запас ходу - 300 кілометрів

Мінський автозавод випустив свій перший електробус МАЗ 303Е10, який має запас ходу до 300 кілометрів.

Про це повідомляє портал TUT.by.

"Мінський автозавод випустив свій перший електробус. МАЗ 303Е10 став першим низькопідлоговим електробусом", - йдеться у повідомленні.

В рух автобус приводять акумуляторні батареї з високою ємністю - 412 Ампер за годину - і тривалим терміном служби.

Запас ходу автобуса - до 300 км, що можна порівняти з передовими моделями світових виробників.

Батареї-накопичувачі заряджаються від автономного трансформатора в 380 вольт або на спеціально обладнаних станціях з роз'ємом CCS2 Combo. При максимальному струмі на це потрібно до 4 годин.

Наголошується, що габарити електробуса адаптували під міське середовище. Його довжина становить 12,43 м, ширина - 2,55 м, а висота - 3,3 м.

Читайте також: На міському маршруті Одеси почав працювати перший електробус

У салоні розміщується понад 70 пасажирів, з них 30 - на сидіннях. Ще 14 місць передбачено в безбар'єрній зоні.

В електробусі реалізовано електричне опалення, що робить його цілком екологічним.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив протягом року, до травня-2021, виробити 10 електробусів МАЗ і направити їх на експлуатацію в регіони країни.

Фото: TUT.by