У Білорусі випустили електробус, запас ходу - 300 кілометрів
Про це повідомляє портал TUT.by.
"Мінський автозавод випустив свій перший електробус. МАЗ 303Е10 став першим низькопідлоговим електробусом", - йдеться у повідомленні.
В рух автобус приводять акумуляторні батареї з високою ємністю - 412 Ампер за годину - і тривалим терміном служби.
Запас ходу автобуса - до 300 км, що можна порівняти з передовими моделями світових виробників.
Батареї-накопичувачі заряджаються від автономного трансформатора в 380 вольт або на спеціально обладнаних станціях з роз'ємом CCS2 Combo. При максимальному струмі на це потрібно до 4 годин.
Наголошується, що габарити електробуса адаптували під міське середовище. Його довжина становить 12,43 м, ширина - 2,55 м, а висота - 3,3 м.
У салоні розміщується понад 70 пасажирів, з них 30 - на сидіннях. Ще 14 місць передбачено в безбар'єрній зоні.
В електробусі реалізовано електричне опалення, що робить його цілком екологічним.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив протягом року, до травня-2021, виробити 10 електробусів МАЗ і направити їх на експлуатацію в регіони країни.
Фото: TUT.by