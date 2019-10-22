На міському маршруті Одеси почав працювати перший електробус
Про це 22 жовтня розповів журналістам директор КП «Одесміськелектротранс» Дмитро Жеман.
"Створений фахівцями «Одесміськелектротрансу» перший електробус здатний автономно рухатись на відстань до 50 кілометрів, але поки що буде обслуговувати пасажирів на маршруті №10, підзаряджаючись під час руху від контактної енергомережі, як і тролейбуси. А при потребі електробус може переходити в автобусний режим живлення - з допомогою потужних акумуляторів", - зазначив Жеман.
За його словами, випробування і сертифікація цієї серії електроавтобусів, створених на базі тролейбуса Skoda 21 Tr, тривали близько року.
Через тиждень машину випробують на іншому маршруті, де електробус частину маршруту проїжджатиме як тролейбус, а потім рухатиметься як автобус, опустивши штанги.
Жеман додав, що зараз КП «Одесміськелектротранс» має ще чотири автобусні кузови, які фахівці протягом шести-семи місяців переобладнають на електробуси.
На створення першого електробуса витрачено з міськбюджету 3,5 млн грн.
Фото: dumskaya.net