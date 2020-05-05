Українській ринок електрокарів за місяць впав у 11 разів

У квітні 2020 року українську реєстрацію отримало 38 електромобілів, що в 11 разів менше, ніж у березні цього ж року, а в порівнянні з квітнем 2019 року - в 14 разів.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"Український парк електромобілів в квітні поповнили 38 нових машин, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з торішнім результатом реєстрації автомобілів, що працюють виключно на електротязі, впали в 14 разів, а відносно березневого показника цього року – майже в 11 разів", - йдеться у повідомленні.

В асоціації пояснюють, що причина такого спаду - карантин, під час якого сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України не приймають документи на оформлення покупки вживаних машин, а саме старі авто завжди "становили левову частину українського ринку електромобілів".

Найпопулярнішою маркою квітня стала Audi E-Tron, 10 автомоболів якої було зареєстровано в Україні за вказаний період. На другому місці опинились марки BMW i3 і Porsche Taycan, по 7 авто кожної було придбано та зареєстровано у квітні цього року. Третє місце за популярність у квітні посіли марки Hyundai Ioniq Electric і Jaguar I-Pace, по 4 авто кожної з них було зареєстровано в Україні.

В асоціації зазначають, що загалом з початку року в Україні першу реєстрацію пройшли 1747 автомобілів на електротязі (159 нових і 1588 старих).

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року українську реєстрацію отримали 409 електромобілів, на третину більше, ніж місяцем раніше.

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У квітні 2019 року українці поставили на облік 535 автомобілів, що працюють виключно на електротязі, у січні – квітні минулого року продажі електромобілів становили 1914 машин.