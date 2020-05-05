Чехія представила ретро-електрокар

Чеська компанія MW Motors представила електричний автомобіль Luka EV.

Спортивне купе нагадує класичні автомобілі 1950-1970 років, повідомляє портал Carbuzz.

«MW Motors, невелика компанія з Чехії, розробила електрокар класичного стилю», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Luka EV має двигун потужністю 74 кінських сил та електричну батарею потужністю 26,4 кВт за годину. Вага електричного седана становить «всього» 886 кг.

Сам автомобіль може проїхати понад 305 км без підзарядки.

Зазначається, що максимальна швидкість Luka EV сягає 140 км за годину, а до «сотні» авто може розігнатися за 9,8 секунди.

Стартова ціна спортивного електрокара, чий стиль нагадує класичні автомобілі 1950-1970 років, починається від 30 тисяч євро.