Facebook анонсував нову функцію відеочатів для великої кількості учасників

24 квітня компанія анонсувала Messenger Rooms - інструмент для створення відеочатів з участю до 50 осіб, що дозволяє друзям заходити "на тусовку" в будь-який час.

Про це повідомляє The Verge.

Компанія також подвоює кількість учасників у відеодзвінках WhatsApp з 4 до 8 осіб, додає функцію відеодзвінків у Facebook Dating і оновлює функцію прямої трансляції як для Facebook, так і для Instagram.

Генеральний директор Марк Цукерберг оголосив про нові функції та можливості у прямому ефірі. Він розповів, що нові функції відеодзвінків були створені відповідно до переходу компанії до створення більш приватних інструментів обміну повідомленнями.

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Подібні нові функції з'являються, оскільки пандемія коронавірусу змусила сотні мільйонів людей по всьому світу залишатися вдома і покладатися на цифрові інструменти для роботи, навчання й ігор. Щодня понад 700 млн осіб тепер дзвонять за допомогою Facebook і WhatsApp Messenger.

Творець Messenger Room зможе вирішувати, відкрити "кімнату" для всіх або закрити, щоб запобігти приєднання непроханих гостей. Спочатку функція з'явиться в Messenger і Facebook, а потім в Instagram Direct, WhatsApp.

Перебуваючи в "кімнаті", користувачі зможуть грати в ігри за допомогою доповненої реальності або поміняти свій реальний фон на віртуальний. Компанія розповіла, що деякі фони представлятимуть 360-градусний вид на екзотичні місця. Дзвінки не будуть повністю шифруватися, але в компанії заявили, що не збираються переглядати або прослуховувати їх.