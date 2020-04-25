Facebook анонсував нову функцію відеочатів для великої кількості учасників
Про це повідомляє The Verge.
Компанія також подвоює кількість учасників у відеодзвінках WhatsApp з 4 до 8 осіб, додає функцію відеодзвінків у Facebook Dating і оновлює функцію прямої трансляції як для Facebook, так і для Instagram.
Генеральний директор Марк Цукерберг оголосив про нові функції та можливості у прямому ефірі. Він розповів, що нові функції відеодзвінків були створені відповідно до переходу компанії до створення більш приватних інструментів обміну повідомленнями.
Подібні нові функції з'являються, оскільки пандемія коронавірусу змусила сотні мільйонів людей по всьому світу залишатися вдома і покладатися на цифрові інструменти для роботи, навчання й ігор. Щодня понад 700 млн осіб тепер дзвонять за допомогою Facebook і WhatsApp Messenger.
Творець Messenger Room зможе вирішувати, відкрити "кімнату" для всіх або закрити, щоб запобігти приєднання непроханих гостей. Спочатку функція з'явиться в Messenger і Facebook, а потім в Instagram Direct, WhatsApp.
Перебуваючи в "кімнаті", користувачі зможуть грати в ігри за допомогою доповненої реальності або поміняти свій реальний фон на віртуальний. Компанія розповіла, що деякі фони представлятимуть 360-градусний вид на екзотичні місця. Дзвінки не будуть повністю шифруватися, але в компанії заявили, що не збираються переглядати або прослуховувати їх.