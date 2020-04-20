На Фарерських островах запустили онлайн-гру з керованими екскурсоводами

На Фарерських островах, які належать Данії, запустили проєкт з онлайн-грою, що дозволяє керувати місцевими мешканцями як екскурсоводами.

Про це повідомляється на сайті цього проєкту.

«За допомогою смартфону, планшету чи комп'ютера ви зможете оглянути гори на Фарерах, побачити зблизька каскадні водоспади та традиційні будиночки у режимі реального часу, взаємодіючи з місцевим жителем, який буде вашими очима та тілом у віртуальному турі», - йдеться в описі до цієї інтерактивної гри.

Місцевим можна буде давати команди «йти», «бігти» та «стрибати». Онлайн-екскурсоводи будуть виконувати всі команди, якщо вони не загрожуватимуть здоров'ю.

Крім того, місцеві розповідатимуть історію місць, де вони проходитимуть, радитимуть, що потрібно відвідати та побачити, коли карантин завершиться.

Слід зауважити, що такі віртуальні тури відбуватимуться щодня. Час початку кожного туру вказуватимуть на самому сайті.

Повідомляється, що дистанційний тур з елементами гри вирішили запустити, щоб підтримати людей, яким довелося скасувати поїздки до Фарерських островів через пандемію коронавірусу.