Facebook створить власну симуляцію з ботами замість реальних користувачів

Facebook створює ізольовану симуляцію своєї платформи з ботами замість реальних користувачів, щоб проаналізувати їх поведінку і виявити баги у справжній соцмережі.

Про це повідомляє The Verge.

«Facebook хоче завадити людям зловживати своєю системою, тому він створює світ ботів, який може імітувати соцмережу. Дослідники компанії опублікували документ Web-Enabled Simulation (WES) для тестування платформи - це фактично тіньовий Facebook, де несправжні користувачі можуть лайкати, шерити та дружити (або переслідувати, ображати та поводитися як шахраї) подалі від людських очей», - йдеться у повідомленні.

За допомогою ботів, що імітують поведінку реальних користувачів, соцмережа сподівається виявити баги.

Наприклад, одні боти поводитимуться як «шахраї», які звʼязуються з іншими ботами, а ті, зі свого боку, поводитимуться як жертви.

Ще один вид ботів симулюватиме ситуації вторгнення в особисте життя користувачів. Зокрема вони будуть здатні отримати дані до великої кількості «особистих» даних інших ботів після будь-якого оновлення в симуляції.

Це, на думку аналітиків, допоможе запобігти крадіжці даних справжніх користувачів справжніми шахраями або хакерами.

Однак дослідники зазначають, що «боти повинні бути належним чином ізольовані від реальних користувачів, щоб переконатися, що моделювання, яке хоч і виконується на тому ж коді, що і справжня платформа, не призводить до несподіваних взаємодій між ботами та реальними користувачами».