Touch ID й одна камера: Apple представила новий бюджетний iPhone

Компанія Apple представила бюджетний iPhone SE 2020 з кнопкою Touch ID та однією камерою. Він схожий на iPhone 8, але має більш сучасні характеристики.

Про це повідомляє The Verge.

Телефон має 4,7-дюймовий екран, рамки навколо екрану та домашню кнопку з Touch ID. У компанії обіцяють, що клавіша працюватиме швидше, ніж у попередніх версіях.

Також у iPhone SE одна задня камера на 12 мегапікселів з фокусною відстанню 28 мм та діафрагмою f/1.8. Наразі камеру називають найкращою однокамерною системою в iPhone. Камера підтримує портретний режим, Smart HDR та 4К-відео.

Передня камера має 7 мегапікселів. У порівнянні з iPhone вищого класу, в iPhone SE немає режиму нічної зйомки, розпізнавання обличчя та портів для навушників.

Смартфон захистили від пилу та вологи. Його можна опускати у воду на глибину до метра на пів години.

Також в iPhone SE є бездротова зарядка за стандартом Qi та швидка дротова зарядка на потужності до 18 ватів. В Apple обіцяють, що телефон за 30 хвилин може зарядитись до 50%, але для цього доведеться придбати окремий адаптер, який не входить в комплект.

Модель з 67 гігабайтами коштуватиме 399 доларів, зі 128 гігабайтами — 449 доларів та з 256 гігабайтами — 549 доларів. На нових айфонах буде безкоштовний доступ до Apple TV Plus протягом року. Він буде представлений у чорному, білому та червоному кольорі.