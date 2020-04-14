Класика чи гібрид: Toyota представила новий позашляховик у двох версіях

Класика чи гібрид: Toyota представила новий позашляховик у двох версіях

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Укрінформ
Японський автовиробник Toyota представив новий позашляховик 2021 Toyota Harrier, який також матиме гібридну версію.

Про це повідомляє портал CARGlancer.

Як повідомляє портал, Toyota планує виготовляти дві версії автомобіля - базову й гібридну.

У базовій версії 2021 Toyota Harrier автомобіль матиме 4-циліндровий двигун на 2 літри. Його потужність становитиме 171 кінську силу.

Водночас, у гібридній версії буде встановлений 2,5-циліндровий двигун разом із одним або двома електромоторами та безступінчатою коробкою передач. Потужність цієї версії сягатиме від 218 до 222 кінських сил залежно від кількості електричних моторів.

Автомобіль буде доступний у семи кольорах.

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Зазначається, що 2021 Harrier є першим автомобілем Toyota з цифровим дзеркалом заднього виду у салоні.

У компанії розраховують почати продажі автомобіля вже у червні цього року.

Фото: www.carglancer.com

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