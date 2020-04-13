Дизайн наступних iPhone буде схожий на iPad – Bloomberg

Компанія Apple планує оновити дизайн наступного покоління iPhone, додавши до нього деякі деталі з останніх iPad.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

"Apple Inc. готує редизайн своїх топових iPhone, запозичивши деякі елементи з останніх iPad, в рамках великого осіннього оновлення, у якому у чотирьох нових моделях телефонів з’явиться 5G, а також буде випущено два основних нових аксесуари", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дві моделі нових смартфонів матимуть пласкі краї з нержавіючої сталі замість заокруглених як зараз. Таким чином вони стануть схожими на iPad Pro, представлений у 2018 році.

Смартфони так само матимуть повністю плаский дисплей, що чимось нагадує iPhone 5, а не зі скошеними краями, як в iPhone 11.

Також видання повідомляє, що нові версії iPhone Pro повинні отримати по три камери на задній панелі, в той час як "базові" версії будуть і далі задовольнятися двома камерами.

Apple додасть 3-D систему LIDAR, яка з’явилася у новому iPad Pro, до своїх наступних пристроїв серії Pro.

Новий iPhone буде включати більший дисплей - 6,7 дюйма замість поточних 6,5 дюйма.

Крім того, iPhone наступного покоління будуть оснащений більш продуктивним процесором, OLED дисплеями і підтримкою зв'язку 5G.

Apple також розробляє зменшену і більш доступну версію своєї розумної колонки HomePod. Вона вийде вже цього року.

За словами джерел, цього року очікується поява і так званих пристроїв Apple Tags, які дозволять користувачам відстежувати реальні об'єкти, такі як ключі і гаманці.

Крім того, обізнані джерела зазначають, що через пандемію коронавірусу і викликані нею збої та затримки, принаймні, деякі з нових iPhone можуть бути випущені на кілька тижнів пізніше, ніж зазвичай. Але в будь-якому випадку, їх презентацію планується провести в рамках осіннього сезону.

За словами інших джерел, Apple не повідомила постачальникам про будь-які істотні затримки, і очікується, що її інженери відправляться в Китай і завершать розробку дизайну продукту в травні. Представник компанії відмовився коментувати цю інформацію.

Фото: Bloomberg