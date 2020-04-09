У роботі YouTube стався збій, який зачепив українських користувачів

У роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій, який також відчули в Україні.

Про це повідомляє портал Downdetector. Як зазначається, проблеми у роботі відеохостингу були зафіксовані із 3-ї до 6.30 години за київським часом. Більшість користувачів (69%) поскаржилися на роботу переглядів відео. 23% відзначили проблеми з вебсайтом, а 6% - із логіном. Читайте також: YouTube видалятиме відео з теоріями змови, які пов’язують 5G та коронавірус Скарги надходили із США, Бразилії, країн Європи, Японії та інших країн. В Україні найбільше проблем було виявлено у місті Нікополь.