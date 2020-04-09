Заявки на е-посвідчення водія у додатку "Дія" подали понад 170 тисяч користувачів

Про бажання отримати електронне посвідчення водія та технічний паспорт у застосунку "Дія" заявили більш як 173 тисячs користувачів.

Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ви знаєте, що ми продовжуємо працювати над підвищенням конверсії відображення електронного посвідчення водія та технічного паспорта. Кожного дня сотні людей успішного проходять онлайн-верифікацію документів. Статистика по кабінету водія на 08.04.2020: всього заяв - 173 115", - зазначив Федоров.

Як повідомлялося, бренд і концепцію застосунку "Дія" було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Його анонсували як додаток і портал, котрий об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

"Дію" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему НБУ та ПриватБанку.

Застосунок працює як при наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.