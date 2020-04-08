В оновленій веб-версії Instagram з'являться приватні повідомлення

Instagram тестує найважливішу функцію приватних повідомлень (Direct Messages), якою можна буде користуватися з веб-браузера на комп’ютері.

Як повідомляє Business Insider, ця функція раніше була обмежена мобільним додатком платформи.

Як зазначається, Direct для ПК зʼявився ще у січні, однак зараз розробники стали активніше тестувати цю функцію, про що заговорили користувачі Twitter.

Представник Instagram повідомив виданню, що ця функція ще не доступна "всій світовій спільноті", але заявив, що компанія "працює над цим".

Як зазначається, доступ до приватних повідомлень в Instagram на ПК стане довгоочікуваним доповненням для інфлюенсерів, брендів та інших, хто регулярно використовує прямий обмін повідомленнями.

У новій версії платформи користувачі зможуть спілкуватися тет-а-тет, створювати групові чати, обмінюватися фотографіями тощо.

Додаток автоматично оновлюється, але поки не у всіх. Перевірити можна в правому верхньому кутку програми, відкривши його в будь-якому браузері. У компʼютерній версії доступні всі функції, що є в мобільній, окрім відеочатів.