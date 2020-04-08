Tesla уріже зарплати своїм працівникам через коронавірус

Американська компанія Tesla повідомила, що з 13 квітня почне зменшувати працівникам заробітні плати та відправлятиме їх у неоплачувані відпустки через коронавірус та зупинку деяких видів діяльності.

Про це повідомляє The Verge.

«Ми знаємо, що невизначеність виявилася непростою, і ми робимо все можливе, щоб ви були у безпеці та поінформованості, а також слідкували за змінами в усьому світі. Поки ми продовжуємо виконувати лише мінімальні критичні операції, ми очікуємо відновити нормальне виробництво на наших американських підприємствах 4 травня. До цього часу важливо вжити заходів для забезпечення того, щоб залишитися на правильному шляху для досягнення наших довгострокових планів», - йдеться у заяві компанії.

Як очікується, топменеджерам компанії, починаючи з посади віцепрезидента скоротять зарплати на 30%. Зарплати директорів відділів знизять на 20%. Для решти співробітників розмір оплати праці знизиться на 10%.

Тих співробітників, які не можуть працювати з дому і які не виконують критично важливих завдань, відправлять у неоплачувані відпустки, при цьому буде збережена їхня медстраховка.

Зниження зарплат триватиме протягом другого фінансового кварталу, який закінчується у червні.

У Tesla працює близько 50 тис. людей по всьому світу.

23 березня Tesla тимчасово закрила свій завод з виробництва електромобілів у Каліфорнії, а також завод з виробництва сонячних панелей у Нью-Йорку.

Компанія також вже скоротила свою робочу силу на гігафабриці у Неваді, де виготовляє акумулятори та деякі деталі для Model 3 на "понад 75 відсотків".