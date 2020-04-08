Астрофізики виявили найшвидшу зірку в галактиці

Китайський астрофізик Гуан-Вей Лі виявив найбільш швидкообертаючу зірку в Чумацькому Шляху.

Про це повідомляє портал Free News.

«Астрофізики знайшли найшвидшу найбільш швидкообертаючу зірку в Чумацькому Шляху», - йдеться у повідомленні.

За словами Гуан-Вей Лі, зірка LAMOST J040643.69 + 542347.8 віддалена від Сонця на відстані 30 тисяч світлових років. Швидкість її обертання становить до 540 кілометрів на секунду, а це на 105 км за секунду швидше, ніж у попереднього "рекордсмена" - зірки HD 191423, що була виявлена у 2010 році.

Нині дослідники намагаються з’ясувати склад самої зірки, аби зрозуміти причини такого швидкого обертання об’єкта.