Asus представив новий преміум-ноутбук
Про це повідомляє The Verge.
«Asus представив свій легкий ноутбук Chromebook Flip C436 преміум-класу», - йдеться у повідомленні.
Вага ноутбука із 33-сентиметровим екраном становить лише 1.17 кг.
За даними порталу, Chromebook Flip C436 має процесор INTEL® CORE™ 10-го покоління. Його оперативна пам’ять становить 16Гб, а внутрішня - 512 Гб.
Зазначається, що сам ноутбук має підтримку Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.0. У пристрої встановлені сенсори для зчитування відбитків пальців і два порти USB-C. Також є можливість користуватися електронним стилусом.
Завдяки батареї Chromebook Flip C436 може працювати без підзарядки до 12 годин.
Ноутбук доступний у сірому й білому кольорах. Його стартова ціна від 799 доларів США на сайті Asus та Amazon.
Фото: theverge.com