Asus представив новий преміум-ноутбук

Компанія ASUSTeK Computer Incorporated представила новий ноутбук Chromebook Flip C436.

Про це повідомляє The Verge.

«Asus представив свій легкий ноутбук Chromebook Flip C436 преміум-класу», - йдеться у повідомленні.

Вага ноутбука із 33-сентиметровим екраном становить лише 1.17 кг.

За даними порталу, Chromebook Flip C436 має процесор INTEL® CORE™ 10-го покоління. Його оперативна пам’ять становить 16Гб, а внутрішня - 512 Гб.

Зазначається, що сам ноутбук має підтримку Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.0. У пристрої встановлені сенсори для зчитування відбитків пальців і два порти USB-C. Також є можливість користуватися електронним стилусом.

Завдяки батареї Chromebook Flip C436 може працювати без підзарядки до 12 годин.

Ноутбук доступний у сірому й білому кольорах. Його стартова ціна від 799 доларів США на сайті Asus та Amazon.

Фото: theverge.com