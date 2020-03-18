Apple представила iPad Pro з новою клавіатурою-обкладинкою

Компанія Apple представила новий iPad Pro з діагоналлю екрана 11 і 12,9 дюйма, а також нову клавіатуру-обкладинку Magic Keyboard для нього.

Про це повідомляє Meduza.io.

Клавіатура розкладається і тримає айпад у висячому положенні, завдяки чому той знаходиться в більш зручному положенні для перегляду.

У клавіатурі із вбудованим підсвічуванням використовують механізм «ножиці», яким Apple також оснастила новий 16-дюймовий MacBook Pro. У ній також вперше з'явився трекпад з підтримкою Multi-Touch. В Apple кажуть, що переосмислили трекпад для iPadOS: коли користувачі переміщують палець по трекпаду, курсор перетворюється на той чи інший інструмент в залежності від контексту.

У клавіатуру також вбудований порт USB-C. За його допомогою можна заряджати підключений iPad, не займаючи порт у самому планшеті.

«Apple перетворила iPad на ноутбук. Ми всі знали, що це коли-небудь станеться, але сьогодні — великий день», — прокоментував новинку журналіст The Verge Том Уоррен.