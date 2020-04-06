Кia представила гібридний позашляховик
Укрінформ
Південнокорейський автовиробник Kia Motors представив гібридну версію позашляховика XCeed Plug-In Hybrid.
Про це повідомляє портал Driving Electric.
«Гібридна версія Kia XCeed вже доступна у продажу», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, в автомобілі встановлені батарея з потужністю в 8,9 кВт за годину та 1,6-літровий двигун.
XCeed Plug-In Hybrid може проїхати 58 кілометрів без підзарядки.
Сам автомобіль може розігнатися до 100 км/год за 11 секунд.
Ціна моделі становить від 18 000 до 20 995 фунтів стерлінгів - залежно від модифікації.
Фото: www.drivingelectric.com