В Україні хочуть спростити зміну мобільного оператора зі збереженням номера

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), пропонує спростити порядок перенесення номерів між мобільними операторами (MNP).

Відповідний проєкт рішення від 31 березня 2020 року оприлюднений на сайті регулятора для надання пропозицій та зауважень.

Змінами пропонується спростити порядок подання заяв на отримання послуги MNP. А саме, пропонується, аби абонент подавав заяву на перенесення номера до одного оператора - отримувача (One Stop Shop process) й одночасно реєструвався як абонент цього оператора.

Також пропонується скоротити строк перенесення номера до двох днів.

Крім того, пропонується спростити процес ідентифікації абонента, що подав заяву на перенесення номера.

Зауваження та пропозиції до проєкту рішення можна подавати до 20 травня 2020 року, зазначили у регуляторі.

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Як повідомлялось, запуск в Україні послуги перенесення номерів між мобільними операторами зі збереженням номера відбувся з 1 травня 2019 року. За минулий рік було перенесено понад 50 тис. номерів.

Водночас, за даними НКРЗІ, щодо 30 тис. заяв було ухвалено рішення про відмову в перенесенні номера. Основною причиною проблем була складна для заявників процедура.