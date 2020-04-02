На порталі "Дія" вже можна отримати 27 послуг онлайн

На цифровому порталі "Дія" вже можна отримати 27 публічних послуг онлайн.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"На порталі "Дія" вже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема – стати підприємцем, змінити вид діяльності чи припинити її. Оформити довідку про несудимість, допомогу при народженні дитини чи щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років. Подати позов до суду або отримати послуги, пов’язані із документами водія, оформити низку ліцензій, дозволів чи отримати витяги з реєстрів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що у кабінеті громадянина доступні документи, що відображаються у мобільному застосунку "Дія", – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія. Пізніше будуть також доступні цифровий паспорт громадянина України у вигляді ID-картки та біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Фахівці Мінцифри пояснили, що для отримання послуги на порталі "Дія" необхідно мати електронний підпис, також можна авторизуватися за допомоги сервісу id.gov.ua.

На створення порталу не було використано бюджетних коштів. На всі витрати з розроблення, дизайну та захисту порталу кошти залучені міжнародними донорами та партнерами, уточнили у міністерстві.

Як повідомлялося, «Дія» – це мобільний застосунок, який дозволить зберігати необхідні документи в електронному вигляді та спростить користування державними послугами онлайн.