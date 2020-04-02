У роботі Twitter стався глобальний збій

У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.

Про це повідомляє Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі зі США, Великої Британії, Німеччині, Японії та інших країн.

Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом (61%). 48% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях із операційною системою Android.

Проблеми виникали з 7 до 8 години ранку за Києвом.

Як повідомлялося, в роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій.