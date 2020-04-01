Укрзалізниця використає 3D-технології для ремонту вагонів

В АТ "Укрзалізниця" планують застосовувати технології 3D для ремонту тягового рухомого складу.

Про це сказав член правління АТ "Укрзалізниця" Франтішек Буреш, повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"У рамках нової інноваційної стратегії УЗ орієнтується на проєкти оптимізації виробництва ремонту тягового рухомого складу, в тому числі впровадження сучасних технологій, таких як 3D технології, industry 4.0, дослідження рухомого складу, розробка, тестування тощо", - сказав Буреш.

Зокрема, компанія підписала меморандум з ТОВ «Анлімтек» (ТМ Фаблаб Фабрикатор) - лабораторією швидкого прототипування і науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (Research & Development, R&D).

У рамках співпраці Укрзалізниця також планує розглянути можливість виробництва продуктів медичного призначення: складних деталей, інструментів тощо.