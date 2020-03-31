Укрзалізниця виставила на «голландські аукціони» 642 вантажних вагони

АТ "Укрзалізниця" виставила на «голландські аукціони» послуги з перевезень у 642 вантажних вагонах власності компанії.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця 30 березня 2020 року виставила на «голландські аукціони» послуги з перевезень у 642 вантажних вагонах власності компанії. Серед них групові та маршрутні відправки у піввагонах та зерновозах. При цьому, ставка плати за використання вагона власності УЗ знижена більш як на 50%", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, оголошено 22 лота на групові відправлення 367 хопер-зерновозів (5-20 вагонів у лоті).Також оголошено 3 лоти на маршрутні відправлення хопер-зерновозів, у кожному лоті 54 вагони на один день навантаження. Мінімальна ставка — 533,92 грн.

Крім того, оголошено 15 лотів на групові відправлення 175 піввагонів (5-20 вагонів у лоті). Також оголошено 2 лоти на маршрутні відправлення, у кожному з яких 50 піввагонів на один день навантаження. Мінімальна ставка — 351,78 грн

В компанії зазначають, що ціна за використання вагонів під час «голландського аукціону» на першому етапі знижується до граничної мінімальної ставки, а на другому етапі може як збільшитися, так і залишитися на рівні першого етапу.

Аукціони відбудуться 1 квітня 2020 року та надалі будуть проводитись за затвердженим графіком.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця почала оголошувати "голландські аукціони" з 26 лютого 2020 року.

"Голландський аукціон" - це аукціон, у ході якого спочатку оголошується найвища ціна на товар, що продається, а потім ставки знижуються до тієї, на яку погодиться перший покупець, якому і продається товар.