Космічна компанія Virgin Orbit розробила компактний апарат штучної вентиляції легень
Про це повідомляє CNBC.
«Це дуже, дуже проста і надійна конструкція, яку ми можемо виробити для людей, які найбільше цього потребують, і для лікарень, які найбільше потребують таких пристроїв, дуже і дуже швидко», — розповів керівник проєкту Кевін Загорскі, який зазвичай управляє виробництвом двигунів компанії.
У компанії заявили, що можуть виробляти тисячі пристроїв на тиждень в найближчому майбутньому.
Virgin Orbit поки чекає схвалення від Управління з контролю за продуктами харчування і лікарськими засобами США (FDA) і сподівається якнайскоріше доправити пристрої в лікарні.
Апарати ШВЛ підпадають під дію «Дозволу на використання в надзвичайних ситуаціях» від FDA. Ці повноваження, по суті, дозволяють FDA прискорити обмежене схвалення пристроїв під час кризи.
Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.
Компанія була створена в 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.
Заснована в Лонг-Біч, штат Каліфорнія, Virgin Orbit налічує понад 300 співробітників на чолі з Деном Хартом - колишнім віцепрезидентом державних супутникових систем компанії Boeing.
Фото: CNBC.