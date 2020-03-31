Космічна компанія Virgin Orbit розробила компактний апарат штучної вентиляції легень

Космічна компанія британського підприємця Річарда Бренсона Virgin Orbit, яка базується у Каліфорнії, разом з медичними дослідниками розробила компактний апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це повідомляє CNBC.

«Це дуже, дуже проста і надійна конструкція, яку ми можемо виробити для людей, які найбільше цього потребують, і для лікарень, які найбільше потребують таких пристроїв, дуже і дуже швидко», — розповів керівник проєкту Кевін Загорскі, який зазвичай управляє виробництвом двигунів компанії.

У компанії заявили, що можуть виробляти тисячі пристроїв на тиждень в найближчому майбутньому.

Virgin Orbit поки чекає схвалення від Управління з контролю за продуктами харчування і лікарськими засобами США (FDA) і сподівається якнайскоріше доправити пристрої в лікарні.

Апарати ШВЛ підпадають під дію «Дозволу на використання в надзвичайних ситуаціях» від FDA. Ці повноваження, по суті, дозволяють FDA прискорити обмежене схвалення пристроїв під час кризи.

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Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.

Компанія була створена в 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.

Заснована в Лонг-Біч, штат Каліфорнія, Virgin Orbit налічує понад 300 співробітників на чолі з Деном Хартом - колишнім віцепрезидентом державних супутникових систем компанії Boeing.

Фото: CNBC.