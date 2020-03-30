Для пошуку людей із коронавірусом створили “пандемічний безпілотник”
Про це повідомляється на сайті UniSA.
«Безпілотник буде обладнаний спеціалізованою системою датчиків та автоматичного аналізу відеоінформації, яка може відстежувати температуру, серцебиття та частоту дихання, а також виявляти людей, що чхають і кашляють у натовпах, офісах, аеропортах, на круїзних судах, у будинках для догляду за літніми людьми та інших місцях, де групи людей можуть працювати або збиратися», - йдеться у повідомленні.
Ця технологія була вперше представлена у 2017 році головою кафедри сенсорних систем професором Яваном Чалем та його колегами Алі аль-Наджі і Асанкой Перерою. Науковці продемонстрували здатність вимірювати частоту серцевих скорочень і дихання для виявлення кашлю і чхання на відстані до 10 метрів.
Як зазначається, дана технологія може бути життєздатним інструментом скринінгу під час пандемії COVID-19.
«Він може виявити не всі випадки, але може бути надійним інструментом для виявлення наявності захворювання в місці чи в групі людей», - заявив Чал.
Тепер компанія Draganfly Inc хоче «негайно почати інтеграцію комерційних, медичних і державних замовників».
Фото: UniSA