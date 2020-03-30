Для пошуку людей із коронавірусом створили “пандемічний безпілотник”

Університет Південної Австралії (UniSA) разом із канадською компанією Draganfly Inc створили «пандемічний безпілотник», здатний виявляти людей з інфекційними респіраторними захворюваннями.

Про це повідомляється на сайті UniSA.

«Безпілотник буде обладнаний спеціалізованою системою датчиків та автоматичного аналізу відеоінформації, яка може відстежувати температуру, серцебиття та частоту дихання, а також виявляти людей, що чхають і кашляють у натовпах, офісах, аеропортах, на круїзних судах, у будинках для догляду за літніми людьми та інших місцях, де групи людей можуть працювати або збиратися», - йдеться у повідомленні.

Ця технологія була вперше представлена у 2017 році головою кафедри сенсорних систем професором Яваном Чалем та його колегами Алі аль-Наджі і Асанкой Перерою. Науковці продемонстрували здатність вимірювати частоту серцевих скорочень і дихання для виявлення кашлю і чхання на відстані до 10 метрів.

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Як зазначається, дана технологія може бути життєздатним інструментом скринінгу під час пандемії COVID-19.

«Він може виявити не всі випадки, але може бути надійним інструментом для виявлення наявності захворювання в місці чи в групі людей», - заявив Чал.

Тепер компанія Draganfly Inc хоче «негайно почати інтеграцію комерційних, медичних і державних замовників».

Фото: UniSA