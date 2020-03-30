Facebook інвестує у журналістику ще $100 мільйонів
Про це у блозі написала віце-президент компанії Кембелл Браун.
"Сьогодні ми заявляймо про додаткові інвестиції у 100 мільйонів доларів на підтримку медіаіндустрії. 25 мільйонів будуть передані у надзвичайні фонди для місцевих ЗМІ через програму Facebook Journalism Project та 75 мільйонів доларів, із витрат на маркетинг, будуть витрачені на медіа у світі", - повідомила вона.
За словами Браун, компанія приняла відповідне рішення адже вважає, що нині під час пандемії нового коронавірусу у світі, новини є важливими для інформування населення та через великі втрати коштів для медіа від реклами через економічні наслідки хвороби.
Зазначається, що раніше Facebook вже виділила 300 мільйонів доларів США для журналістів по всьому світу через різні партнерські програми.
Перші гранти виділяються 50-м місцевим ЗМІ у США й Канаді.
За даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725 230 випадків коронавирусу, з них 34 034 летальних, 152 185 осіб одужали.