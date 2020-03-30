Facebook інвестує у журналістику ще $100 мільйонів

Компанія Facebook вирішила виділити ще 100 мільйонів доларів США на медіаіндустрію, бо вважає новини важливими під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це у блозі написала віце-президент компанії Кембелл Браун.

"Сьогодні ми заявляймо про додаткові інвестиції у 100 мільйонів доларів на підтримку медіаіндустрії. 25 мільйонів будуть передані у надзвичайні фонди для місцевих ЗМІ через програму Facebook Journalism Project та 75 мільйонів доларів, із витрат на маркетинг, будуть витрачені на медіа у світі", - повідомила вона.

За словами Браун, компанія приняла відповідне рішення адже вважає, що нині під час пандемії нового коронавірусу у світі, новини є важливими для інформування населення та через великі втрати коштів для медіа від реклами через економічні наслідки хвороби.

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Зазначається, що раніше Facebook вже виділила 300 мільйонів доларів США для журналістів по всьому світу через різні партнерські програми.

Перші гранти виділяються 50-м місцевим ЗМІ у США й Канаді.

За даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725 230 випадків коронавирусу, з них 34 034 летальних, 152 185 осіб одужали.