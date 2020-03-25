Google підтримав інформаційну кампанію МОЗ

Міністерство охорони здоров'я домовилося про співпрацю з компанією Google у межах інформаційної підтримки, спрямованої на запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".

"Відомство отримало грант в еквіваленті 550 000 доларів на пошукову кампанію в рамках пріоритетизації офіційних джерел інформації. Це дозволить користувачам пошукового сервісу в Україні першочергово отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, а також мінімізувати користування недостовірними джерелами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві, з них чотири летальні.

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За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.