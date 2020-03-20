У роботі Facebook знову стався збій

У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі з США, Австралії, Чехії та інших країн.

Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (53%). 46% користувачів не можуть увійти в мережу або взагалі завантажити її.

Неполадки тривали з 3.30 до 4.30 год. за Києвом.

Як повідомлялося, вчора, 19 березня, в роботі популярного відеохостингу YouTube стався збій, який також відчули й у Києві.