У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні

У роботі соціальної мережі Instagram стався збій, який також відчули й у Києві.

Про це повідомляє Downdetector.

Проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 7 до 10 години ранку за київським часом.

Більшість користувачів (45%) поскаржилися на роботу сторіз. 15% відзначили проблеми з логіном, а 41% - зі стрічкою.

Скарги надходили зі США, Аргентини, Бразилії, Великої Британії, Німеччини, Японії та інших країн.

В Україні найбільше проблем було зафіксовано у Києві.