У роботі Facebook знову стався глобальний збій, який відчули у Києві
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який відчули й користувачі в українській столиці.
Про це свідчать дані порталу Downdetector.
Про збої в роботі повідомляють користувачі зі сходу Канади, Великої Британії, Німеччині, Японії та інших країн.
В Україні найбільше скаржилися користувачі Києва.
Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (59%). 40% користувачів не можуть увійти в мережу, або взагалі завантажити її.
Неполадки тривали з 8 до 10 години ранку за Києвом.