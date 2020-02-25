У роботі Facebook знову стався глобальний збій, який відчули у Києві

У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який відчули й користувачі в українській столиці.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі зі сходу Канади, Великої Британії, Німеччині, Японії та інших країн.

В Україні найбільше скаржилися користувачі Києва.

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Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (59%). 40% користувачів не можуть увійти в мережу, або взагалі завантажити її.

Неполадки тривали з 8 до 10 години ранку за Києвом.