У роботі Twitter стався глобальний збій
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.
Про це свідчать дані порталу Downdetector.
Про збої в роботі повідомляють користувачі зі США, Мексики, Великої Британії, Японії та інших країн.
Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом (50%). 48% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях із операційною системою Android.
Неполадки тривали з півночі до 2 години ночі за Києвом.
Як повідомлялося, 12 лютого у роботі Twitter також стався масштабний збій.