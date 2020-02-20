У роботі Twitter стався глобальний збій

У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі зі США, Мексики, Великої Британії, Японії та інших країн.

Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом (50%). 48% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях із операційною системою Android.

Неполадки тривали з півночі до 2 години ночі за Києвом.

Як повідомлялося, 12 лютого у роботі Twitter також стався масштабний збій.