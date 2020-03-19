Microsoft спрогнозував майбутнє компаній після коронавірусу

Пандемія коронавірусу навчить компанії по всьому світу адаптуватися до нового способу роботи.

Про це CEO Microsoft Сатія Наделла заявив на віртуальному брифінгу Microsoft 365 Teams, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як і організації по всьому світу, які змінюють свій спосіб роботи через цю ситуацію, ми отримаємо величезний досвід та змінимо підхід до того, як ми разом працюємо", - сказав він.

Наделла додав, що головним пріоритетом для Microsoft є здоров'я людей, зокрема працівників компанії по всьому світу.

Читайте також: Повітря стало чистішим після обмежень через коронавірус

"Сovid-19 впливає на всіх по всьому світу та на кожний аспект нашого повсякденного життя, того, як ми працюємо, наші соціальні зв'язки, наше сімейне життя та життя у спільнотах. Наш пріоритет — здоров'я суспільства, включно зі здоров'ям та безпекою наших працівників по всьому світу", - пояснив він.

Наделла уточнив, що в компанії розуміють важливість технологій, коли більшість компаній і сфер працюють віддалено.

У компанії додали, що працюють над покращеннями та підтримкою своїх сервісів, зокрема Microsoft Teams: тепер у функції "групові зібрання" краще працює шумопригнічення, і користувачі не чутимуть, як інші стукатимуть по клавіатурі, а також додали "підняту руку". Інші учасники зібрання зможуть побачити, якщо комусь є що сказати без переривання розмови.