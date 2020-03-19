Tesla готова виробляти апарати штучної вентиляції легенів - Маск

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія готова виробляти апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), якщо у цьому буде потреба.

Про це він заявив у своєму Twitter, відповідаючи на пропозицію користувача соцмережі перепрофілювати завод для створення ШВЛ.

«Ми зробимо вентилятори, якщо їх забракне», - заявив Маск.

За словами СЕО компанії, Tesla вже виробляє системи вентиляції для електрокарів і космічних апаратів.

«Tesla виробляє машини зі складними системами клімат-контролю. SpaceX створює космічні апарати з системами підтримки життя. Апарати вентиляції легенів — це не складно, але їх не можна почати виробляти миттєво", - наголосив Маск.

ЗМІ повідомляють, що США можуть зіткнутись із дефіцитом апаратів ШВЛ вже найближчим часом, з огляду на темпи захворюваності.

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На даний момент, згідно з даними сайту Worldometer, у США зафіксовано більше дев’яти тисяч хворих на коронавірус та 155 смертей.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8 970 смертей та 85 749 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.